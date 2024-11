Il doppio ex Jacomuzzi “Ranieri proverà a dare la scossa, ma questo Napoli fa paura a tutti"

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex direttore sportivo di Napoli e Roma: “Per me è difficile prendere le parti di qualcuna, ma è sempre una bellissima partita. Ci saranno due allenatori di grande spessore come Conte e Ranieri che promettono una battaglia divertente. Spero in una bella partita. Il ritorno di Claudio in panchina può essere uno shock positivo per la Roma, può dare una scossa già al Maradona. Il cambio di allenatore provoca sempre qualcosa, poi Ranieri ha un’esperienza tale da fare il medico di una squadra ormai inferma. Non sarà facile per il Napoli. Le mosse di Conte saranno importanti, però, la Roma è avvisata. Il Napoli si sta affermando a grossi livelli, fa paura a tutti.

Avete visto come ha pareggiato a Milano? Ha giocato ad armi pari contro una squadra fortissima come l’Inter… Conte è un maestro nel dare sicurezza e forza a tutti i singoli, il Napoli è già rinato. E pian piano migliorerà ancora.

Le critiche a Lukaku? Lo si critica ogni volta, ma è sempre lì a fare gol e a fare la differenza. Il suo lavoro spesso è tra le pieghe delle partite e non sempre viene apprezzato. È un giocatore intelligente, essenziale per la squadra.

Ranieri e Dybala? Le sue parole sono state sacrosante. Ranieri non ha nulla da perdere ed è stato chiarissimo con i Friedkin. Arriva da allenatore libero e ha messo tutto nero su bianco, anche nella gestione di Dybala e la sua clausola”.