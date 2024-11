Il doppio ex Mutti: "Gara tosta per entrambe, ora anche gli azzurri hanno fisicità"

“Dopo un inizio particolare l'Atalanta si è ritrovata, ora è in un bel momento, è una squadra che non ha cambiato l'allenatore – ha detto l'ex allenatore di Napoli e Atalanta Bortolo Mutti a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - ed è sicuramente molto da rispettare. Sarà una partita tosta per entrambe, anche perchè rispetto al passato gli azzurri hanno fisicità e solidità che prima non avevano e quindi i duelli saranno anche in tal senso equilibrati.

Il Napoli sa gestire bene gli spazi, è una squadra solida e coesa, e quando aggredisce fa male. E' davvero un Napoli che abbiamo ritrovato dopo la disastrosa annata della scorsa stagione. Retegui è stato un innesto indovinato, dopo l'infortunio di Scamacca non era semplice trovare un altro attaccante di valore. Mi ha sorpreso il suo rendimento ed ha ancora margini di miglioramento, per la difesa del Napoli sarà un bel test. Lookman o Kvaratskhelia? Sicuramente il georgiano perchè è più completo, il primo magari è più intraprendente ma qualche volta si perde e si assenta dalle gare, tant'è che Gasperini in tali casi lo sostituisce. Kvara è più solido e continuo".