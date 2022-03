Il doppio ex Mutti: “Napoli in grande spolvero, Atalanta più in difficoltà”

"Sarà una partita molto combattuta e importante, con il Napoli che deve tenere di vista il Milan e l’Atalanta non deve perdere terreno".

© foto di Federico De Luca

L’ex tecnico di Atalanta e Napoli, Bortolo Mutti, ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli della sfida di domenica: “E’ un’Atalanta più in difficoltà, mentre il Napoli è in grande spolvero e in crescita. Sarà una partita molto combattuta e importante, con il Napoli che deve tenere di vista il Milan e l’Atalanta non deve perdere terreno. Con due allenatori che prediligono il gioco mi aspetto una gara molto interessante e bella.

Peseranno le assenze? Sicuramente con Mertens il Napoli deve affrontare una linea difensiva molto fisica con fraseggi corti, con Osimhen si avevano più giocate e più fisicità. Spalletti ha sempre gestito queste situazioni in modo egregio, quindi ci sarà un atteggiamento di gioco un po’ diverso. La difesa dell’Atalanta ultimamente in casa ha dimostrato un po’ di fragilità e ha subito gol facilmente, sarà una partita molto aperta. Ci sono assenze da entrambe le parti, ma sicuramente sotto l’aspetto tecnico sarà una buonissima partita.

Giornata che favorisce il Milan? Le trasferte di Napoli e Inter potrebbero incidere, il Milan sulla carta è favorito ma bisogna sempre stare in campana. Nell’ultima di campionato abbiamo visto come Napoli e Inter abbiano fatto fatica in casa contro Udinese e Fiorentina, da qui alla fine non ci saranno partite facile e tutti avranno grandi motivazioni. In questo momento devi dare il meglio per non perdere terreno o per avere la meglio rispetto a chi ti sta davanti”.