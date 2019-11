Il doppio ex Novellino: "Napoli e Milan hanno difficoltà ma gli azzurri ne usciranno col tempo..."

Walter Novellino, ex giocatore del Milan ed ex allenatore del Napoli, ha presentato la partita intervistato da Radio Punto Nuovo: “Sarà una partita tra due squadre in difficoltà, il Milan ha una squadra giovane ma ha difficoltà in avanti ed è in crisi d’identità in questo momento. Il Napoli da due mesi sta vivendo delle difficoltà, ma ha giocatori e allenatore con grande esperienza quindi è questione soltanto di tempo. Il Torino si è ripreso, Mazzarri è un allenatore d’esperienza col suo classico 3-5-2 e sa gestire un momento di difficoltà. L’Inter ha un grande allenatore, un trascinatore, con una società importante alle spalle e con giocatori di grande qualità. La squadra rispecchia il suo allenatore e farà un grande campionato dopo la Juventus: i bianconeri restano sempre più forti. Conte, Sarri e Ancelotti sono partiti dal basso e sono arrivati in alto, ho grande stima per tutti e tre: sono gli allenatori che meritano di essere al centro del campionato italiano. Anche all’estero hanno dimostrato il loro valore”.