Il doppio ex Palanca: "Gara difficile. Il Napoli è strano, per il Frosinone ogni partita è decisiva"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Massimo Palanca, ex Napoli e Frosinone: "Venni a Napoli con un entusiasmo e una voglia incredibile, perché era una città del Sud dove ero stato benissimo, una piazza importante, c’erano tutti i presupposti per fare bene. Dopo ho avuto la sfortuna di sbagliare due calci di rigore, qualche incomprensione con l’allenatore, qualche infortunio e purtroppo è andata così. A Napoli ho sempre sentito i tifosi al mio fianco, capivano le mie difficoltà, capivano che c’erano delle qualità e cercavano di farle venire fuori. Sarò sempre grato ai tifosi napoletani. Mi sarebbe piaciuto molto giocare insieme a Maradona, un grande rammarico per la possibilità mancata.

Frosinone-Napoli? Una partita difficile. Il Napoli quest’anno è strano. Fa un primo tempo come quello fatto a Monza, poi il secondo tempo si trasforma completamente, questo non è un buon segnale per una squadra di livello che deve avere sempre il giusto equilibrio. Per il Frosinone, queste sono partite fondamentali per la lotta retrocessione: ogni partita è decisiva.

Gol di Politano e Zielinski? Eccezionali. Anche quello di Osimhen. Tutti bellissimi gol che sono nelle possibilità di questa squadra, ma secondo me è stato l’inizio a rovinare tutto, l’allenatore non ha capito lo spirito di questa squadra che non ha bisogno di tanti tatticismi, a volte vanno lasciati a briglie sciolte. Io tifoso del Napoli? Sempre stato. Ho avuto la soddisfazione di vedere dei successi. Se il Napoli va bene sono contento, sono un uomo del Sud e tutto ciò che arriva di buono dal Sud, a me va bene.

Kvara? Ha fatto progressi enormi. Si vede che ci sono le basi. L’anno scorso ha dato il massimo, ha delle potenzialità incredibili. Non so quali saranno i programmi futuri, ma bisogna puntare su questi giocatori.

Conte al Napoli? Secondo me, per combattere il proprietario ci vuole gente con grande qualità caratteriale".