Il doppio ex Pazienza: "A Udine e Napoli i ricordi più belli della carriera"

Prima della sua nuova esperienza da allenatore, ha vissuto sia l'ambiente Udinese che quello Napoli. E ora ne parla. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Michele Pazienza, doppio ex della sfida: “Partita delicata Udinese-Napoli. Per il Napoli periodo non proprio semplice e deve dimostrare di aver ricompattato il tutto. Da giocatore vedendo questa partita ho bellissime sensazioni, ho vissuto grandi emozioni con entrambe le squadre".

TRA UDINE E NAPOLI - "L'Udinese mi ha dato la possibilità di arrivare in Serie A, il Napoli mi ha dato il palcoscenico Europeo. Con l'Udinese, il ricordo più bello è l'esordio, con il Napoli la qualificazione in Champions. Il Napoli negli ultimi anni ha fatto salti notevoli, è migliorato. Peccato per questo momento, si rischia di buttare tutto all'aria".