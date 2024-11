Il doppio ex Policano: "Nel Torino manca un leader. A Cairo è mancata l'ambizione"

Ai microfoni de La Stampa ha parlato il doppio ex di Napoli e Torino Roberto Policano. L'ex difensore si è intrattenuto a discutere sulle difficoltà della squadra granata: "Serve un po’ di spirito, quello giusto. La voglia di giocarsi tutte le partite allo stesso livello. Poi occorre continuità: è un peccato, perché la rosa sulla carta è allestita bene. O, meglio, era. A gennaio spero ci sia la voglia da parte della società di prendere un attaccante".

Policano ha anche individuato cosa manca alla squadra granata, oltre che Duvan Zapata.

"Un leader. Non bastano bravi ragazzi e buoni giocatori. Ci vuole gente con più carattere e personalità. Non ne vedo uno in particolare che possa prendere in mano la squadra. Neanche chi è al Toro da più tempo, come Sanabria, Linetty o Vojvoda, ma anche Vlasic".

Su Vanoli: "Con tutti a disposizione ha dimostrato una buona organizzazione di gioco. Poi è chiaro che quando non arrivano i risultati la squadra perde fiducia".

Sulla contestazione a Cairo: "Non so chi si sia fatto avanti, ma posso dire che come gestore ha lavorato bene mettendo i conti a posto, ma come risultati è mancata l’ambizione".