Il doppio ex Renica: "Vince chi prende pochi gol, Napoli inverta la tendenza con la Samp"

Alessandro Renica ha esternato, in qualità di doppio ex, ai taccuini de La Repubblica le proprie sensazioni in vista della sfida del San Paolo, partendo dai numerosi gol incassati dai partenopei: "Abbiamo assistito ad alcuni errori imbarazzanti e così proprio non va bene. In Italia vince chi prende pochi gol, quindi il Napoli deve invertire la tendenza già dal match contro la Sampdoria. Sarà un test. La fase difensiva dovrà funzionare. Con la Samp sarà decisiva? Per quanto mi riguarda sì. Sicuramente i blucerchiati ci arrivano male, questa rivoluzione finora non sta funzionando".