Il doppio ex Rossitto avvisa: "L'Udinese ha messo in difficoltà tutti, anche l'Atalanta!"

Fabio Rossitto, doppio ex di Napoli-Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Vedo un Napoli concentratissimo sullo scudetto, ha un obiettivo e per questo si è messo fuori gioco dalla Coppa Italia, ed è stato un vantaggio. Conte ha ben chiaro cosa vuole, non era preventivato questo tipo di campionato dopo il decimo posto, ma quando arriva Conte tutto cambia. Questa squadra ha energia, voglia di lottare e difficilmente sbaglia le partite.

Ho visto l’Udinese contro il Venezia domenica, dopo un primo tempo non bello, ha giocato un’ottima ripresa e a livello fisico è molto forte. Del resto ha messo in difficoltà l’Atalanta, ha giocatori forti davanti, Lucca, Thauvin e Sanchez: insomma è una squadra che può creare diversi fastidi al Napoli. Anche se i ragazzi di Conte sono più forti e stanno facendo un cammino importante.

Il pronostico è dalla parte del Napoli ma è una gara delicata. Lo scontro tra le due mediane è interessante, ma se Lovric e Payero sono ottimi calciatori, Anguissa, Lobotka e McTominay stanno giocando benissimo, Anguissa sta volando proprio…Mai visto così forte!".