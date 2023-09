Il doppio ex Rullo: "Sarà gara aperta, il Lecce ha entusiasmo e non farà le barricate"

Intervistato da Repubblica, il doppio ex di Napoli e Lecce Erminio Rullo ha parlato della sfida di quest'oggi

© foto di Federico De Luca

Intervistato da Repubblica, il doppio ex di Napoli e Lecce Erminio Rullo ha parlato della sfida di quest'oggi: "Sarà una gara aperta, vedremo se il Napoli è tornato davvero o se contro l’Udinese è stata una prova isolata. Il Lecce non farà barricate, magari sarà attendista e proverà a sfruttare le ripartenze.

Il Napoli non è partito come doveva, ma ha un organico diverso e dovrà lottare per lo scudetto fino alla fine del campionato. Il Lecce vive di entusiasmo, sarà una gara aperta e non dal risultato scontato come le rose possono far supporre a una lettura superficiale”.