Il doppio ex Trotta: "Napoli più efficace, la Juve fa fatica a segnare"

Ivano Trotta, allenatore ed ex calciatore, tra le altre di Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il format 'Tutti al Var' su Sportitalia.

La scelta di liberarsi di Kvaratskhelia complica i piani di Conte? "Era pronosticato che andasse via, penso sia una partenza quasi indolore, Neres lo sta sostituendo benissimo. Non c'è mai stata la volontà da parte di entrambi di rinnovare. Forse il Napoli ha fatto uno sforzo in più ma il contratto del PSG era quasi irrinunciabile, questo va detto".

Serve un vice Kvaratskhelia al Napoli? "Secondo me arriverà, anche perché non è stato preso il difensore. Secondo me Garnacho rimane il giocatore top da prendere, perché è anche di prospettiva. Fossi nel presidente, prenderei lui".

Rendimento Juventus: è una questione di carattere? "Anche di approccio. La gara contro il Napoli? La Juventus mantiene molto il pallino del gioco ma fa fatica a segnare, mentre gli azzurri sono una realtà completamente diversa, più efficace. Sicuramente Vlahovic sta rendendo al di sotto delle aspettative, ma non so se stia influendo anche il lavoro di Motta. Ci faremo un’idea più chiara con l’innesto di Kolo Muani.”