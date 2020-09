Il doppio ex Zola: "A Parma gara aperta, Liverani propone e vuole controllare il match"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex azzurro ed allenatore, Gianfranco Zola, doppio ex della sfida tra Parma e Napoli: "E' un po' la mia partita, due squadre che hanno rappresentato molto, il Napoli è stato l'inizio di tutto, mi ha consacrato, mi ha fatto esordire, crescere, ho imparato più di ogni altro posto. Parma mi ha permesso anche di arrivare in nazionale, ho dato forse il meglio il secondo anno. La vedrò con piacere. Mi auguro sia una bella partita, sono due allenatori che vogliono giocare, controllarla, è sempre importante per lo spettacolo. Liverani s'è distinto col Lecce, una piccola di basso livello ma ha sempre cercato di giocare, è un dato significativo. Il Napoli con Gattuso ha trovato quadratura, equilibrio, sarà una partita aperta. Il Napoli è cresciuto moltissimo con Gattuso, sarà tra le protagoniste se si inserirà subito anche Osimhen che ha qualità importanti che mancavano in rosa soprattutto nel contropiede. Lui gioca benissimo sul filo del fuorigioco".