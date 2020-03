Il dott. Castellacci: "Poco razionale riprendere allenamenti con questa emergenza"

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale Italiana, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Si sta parlando di senso di responsabilità e buonsenso. Cominciare ad allenarsi ora non denoterebbe né l'uno né l'altro. Siamo nel pieno del picco pandemico, guardiamo allarmati i dati proposti quotidianamente. Nel giro di un giorno supereremo in toto il numero di morti della Cina. Questo dovrebbe far riflettere su quanto sia poco importante il discorso del tornare ad allenarsi. E' poco razionale anche il solo pensiero di riprendere gli allenamenti in questo momento perché il rischio contagio è molto alto. Ci auguriamo che il senso civico prevalga e ancora una volta la priorità sia data alla salute".