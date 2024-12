Il ds Lucchesi: "Biraghi al Napoli? Ho un dubbio su quest'operazione"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, direttore sportivo ex Roma:

Per quanto riguarda Ardian Ismajli? Crede che possa sostituire nell’immediato Alessandro Buongiorno?

"Buongiorno è un po’ più avanti, sia come prontezza che come esperienza. Ismajli ha caratteristiche simili, ma l’adattamento all’ambiente è fondamentale, specialmente in piazze come Napoli, dove c’è molta pressione. Mi dicono che Ismajli sia molto maturo mentalmente, quindi potrebbe farcela a rimpiazzare Buongiorno nell’immediato”.

Tra le squadre in cui ha lavorato figura anche la Fiorentina. Si parla dell’addio di Cristiano Biraghi. Crede che possa essere utile al Napoli?

"È un ragazzo che ha fatto un bel percorso, ma non ho ancora ben capito se sia il profilo giusto per il Napoli. Dipenderà molto da come l’allenatore intende utilizzarlo. Il calciatore non si discute, ma non so se possa essere utile al Napoli”.