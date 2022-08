Il ds Meluso svela: "Quando Giuntoli ha preso Kim gli ho scritto un messaggio..."

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mauro Meluso, ex direttore sportivo di Lecce e Spezia: "Quando Giuntoli ha preso Kim, ho scritto al mio amico Giuntoli e gli ho fatto i complimenti per il super colpo che stava per fare. L'anno di Spalletti? Lui è uno di quelli che incide tanto sulla squadra. Solo Juric e Italiano incidono come fa lui sulle proprie rose. Il lavoro di Giuntoli? Cristiano ha fatto un percorso eccellente, c'è poco da dire. Costruire una squadra comporta difficoltà enormi, solo la competenza ti fa agire bene. Il Napoli è in buonissime mani, lo dimostreranno i fatti. Poi a volte il calcio giudica solo attraverso i risultati, non tenendo conto di altri fattori. Ho portato il Lecce dalla C alla A, lo Spezia alla salvezza, eppure sono ancora fermo a casa. Se si venisse giudicati da più fattori, dovrei essere in una squadra di media classifica. E invece nel calcio a volte si guarda solo all'ultima parte, quella finale".