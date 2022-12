Il dubbio di Ballotta: “Non so se si è spento l’entusiasmo iniziale del Napoli”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Ballotta, ex portiere, tra le tante, di Lazio e Inter.



Il Napoli è chiamato a fare una bella figura in campo alla ripresa della Serie A: quanto valore hanno le amichevoli disputate? "A questa ripresa ci saranno delle novità, poiché sono numerosi i punti interrogativi. Difficilmente si riprenderà da dove interrotto, non so se si è spento l'entusiasmo iniziale del Napoli. Ciononostante, si tratta della squadra che più mi ha divertito, c'è gioco ed armonia nella rosa azzurra, ma il futuro andamento sarà incerto. Non è matematico cominciare allo stesso modo di come è terminata la prima parte di stagione, ma è un discorso valido per tutte le squadre". A Napoli i tifosi hanno dimenticato l'era Sarri? "La tifoseria resta legata a quel tecnico, ma anche a Spalletti e ai risultati odierni. Come si può non mettere in risalto questo Napoli? Naturalmente bisogna ammirare sempre il Napoli di Sarri, ma è giusto vivere il presente e lo splendore della squadra attuale".