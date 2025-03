Il dubbio di Marolda: “A chi era diretto questo messaggio di Conte?”

vedi letture

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su TeleVomero: “Chi ne ha di più in questo momento tra Napoli, Inter e Atalanta? In questo momento sembrerebbe i bergamaschi, poi ci sono il Napoli e l’Inter. Quello che mi sento di dire è questo: caro Napoli, gioca come vuoi, con 3-4 oppure 8 giocatori in difesa, gioca bene o male, basta che si vince. Del resto non ci interessa.

Parole di Conte nel dopo-gara? Mi sono sembrate un po’ provocatorie, quando ha parlato di perdere e vendere i migliori. Che la squadra stia facendo cose straordinarie è vero, considerando che ad inizio anno nessuno aveva chiesto al Napoli di essere a un punto dal primo posto a dieci partite dalla fine. Si stanno facendo cose straordinarie e anche l’allenatore si è convinto a dire che per il tricolore ci sono anche gli azzurri.

Raspadori? Se si torna giocare con il 4-3-3, per lui non c’è posto in squadra, quindi bisogna trovare una soluzione diversa. Io mi auguro che dopo la sosta, con il rientro di Neres, si torni al 4-3-3: con quello schieramento gli azzurri hanno fatto tanti punti.

Gilmour? Penso che sia la scoperta e l’invenzione più efficace di quest’ultimo periodo. Con il 3-5-2 e la sua presenza in campo, Lobotka è protetto e sta giocando più avanti. L’assist visto nella gara con l’Inter si verifica perché lo scozzese copriva le spalle al compagno. Il centrocampista scozzese va anche a coprire Di Lorenzo quando il terzino si butta in avanti. È stata la migliore scoperta di questo periodo.

Un’altra cosa, ha detto Conte che adesso giocheranno i migliori: a chi era diretto il messaggio, a Neres e Anguissa, che adesso sono fuori? Adesso l’allenatore sa di avere dei ricambi, che prima pensava di non avere.

Corsa Scudetto? La corsa si farà tra le squadre ancora in corsa per l’Europa e quelle in lotta salvezza: l’Atalanta affronterà quattro avversarie in lotta europea e due che vogliono salvarsi; l’Inter sei squadre che ancora possono sperare nelle qualificazioni europee e due in lotta salvezza; il Napoli troverà due avversarie in lotta europea e tre squadre che devono salvarsi. Sulla base di questi dati, il calendario azzurro è quello migliore”.