Il fischietto Kuipers: "Tutti pensano di sapere meglio di noi cosa fare, provate voi ad arbitrare!"

Prima della sfida fra Italia e Spagna, l'ormai ex arbitro Bjorn Kuipers, riceverà il premio Campanati al miglior arbitro di Euro 2020. L'olandese si racconta a La Gazzetta dello Sport: "In Olanda abbiamo 17 milioni di arbitri, in Italia ne avete 60 milioni. Tutti pensano di sapere meglio di noi cosa fare, a loro dico quello che mi disse mio padre. Provateci, abbiamo bisogno di nuovi fischietti, è un lavoro affascinante e per nulla facile".

Il VAR?

"Mai avuti dubbi, anzi, dopo averlo usato la prima volta dissi ai responsabili che non avremmo potuto più farne a meno. Come si può non volere qualcosa che corregge un errore evidente compiuto davanti a migliaia di occhi? La tecnologia c'è e funziona, non va cambiata, ora serve solo il tempo per imparare a usarla sempre meglio".