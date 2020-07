Il giornalista nigeriano amico di Osimhen: "Il ragazzo della baraccopoli diventerà principe di Napoli!"

Proseguono i tweet di Oma Akatugba, giornalista nigeriano ed esperto di mercato nigeriano, seguito anche da Victor Osimhen sui social network. Dopo aver annunciato le visite mediche e la firma per martedì, il giornalista ha dedicato un bel messaggio al classe '98, dando per fatto l'affare e catturando l'attenzione di centinaia di tifosi azzurri che gli chiedono conferme: "E' incredibile. Un ragazzo della baraccopoli di Lagos diventerà il giocatore africano più pagato. Un ragazzo che vendeva giornali per le strade di Lagos diventerà principe di Napoli. E' il gioco, è il calcio, è la vita".

It is incredible. A boy from the slum of Lagos will become Africa’s most expensive player. A boy who sold newspapers on the streets of Lagos will become the prince of Naples. It is the game, it is football, it is life. Only God! pic.twitter.com/mnkmObSgMQ