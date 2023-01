Il magistrato Cantone: "Non ho particolari timori, il Napoli impressiona anche i più scettici"

Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica di Perugia e grande tifoso del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere del Mezzogiorno

Raffaele Cantone , procuratore della Repubblica di Perugia e grande tifoso del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere del Mezzogiorno: "Rischio calo di concentrazione? Può esserci visto il distacco, perciò invito la squadra e anche l’ambiente a non esaltarsi troppo perché le insidie sono sempre dietro l’angolo. Sarebbe davvero clamoroso farsi rimontare, ma credo sia tutto nelle mani del Napoli che ha dimostrato finora di andare per la sua strada, convinto dei suoi mezzi".

Cosa la preoccupa maggiormente? La squadra di Spalletti ha fin qui dimostrato di essere una macchina da gioco quasi perfetta. "Non ho particolari timori, ma con i tre punti in palio basta poco per far tornare vive le inseguitrici, anche se devo dire che fin qui il cammino è stato esaltante, con una sola sconfitta e con prestazioni davvero ottime. Sono stati raggiunti e battuti record su record che hanno impressionato anche i più scettici".