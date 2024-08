Il match analyst Di Giovambattista: "Neres non dà punti di riferimento, ma ha una pecca"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo', è intervenuto Francesco Di Giovambattista, match analyst: "Il Napoli non è riuscito a fare gol nelle ultime partite, è vero, ma l’armonia che si è creata a destra mi sembra davvero interessante, molto rodata. Per il resto, mi aspettavo un Napoli più coraggioso, non ho capito la scelta di abbassare così tanto Mazzocchi e Spinazzola concedendo spazio al Verona, mi piace la posizione di Kvara.

David Neres è uno di quei giocatori che ha bisogno di compagni, ai quali piace giocare il pallone stretto, tra le linee, anche in spazi intasati, perché ha destrezza, capacità di percepire i compagni e queste qualità vanno sfruttate, lasciandolo un po’ più libero. Sappiate, però, che David Neres partecipa poco alla fase di non possesso e pecca un po’ di precisione nel tiro. Messo accanto a uno come Lukaku, Kvara e Lobotka, allora si potrebbe esaltare. In una delle prime amichevoli, avevo visto qualche principio del calcio relazionale del Fluminense, di Thiago Motta e di tutta quella corrente, con pregi e difetti. Contro il Verona non l’ho visto, anzi, ho trovato molta difficoltà nel palleggio, trovando Lobotka e Anguissa molto isolati, il Napoli aveva difficoltà ad andare in ampiezza e il Verona è riuscito a non dare al Napoli punti di riferimento".