Il milanista Ordine: “Ero a Napoli, non so se hanno festeggiato ma tutti volevano il Milan”

Franco Ordine, giornalista di fede rossonera, si è così espresso a MilanNews.it sul sorteggio di Champions: "Vi porto indietro di qualche giorno. Lunedì scorso sono stato a Napoli, ospite di una trasmissione, e in quella circostanza abbiamo simulato un sorteggio; un po' per giocare e un po' perché davvero volevano il Milan, hanno tutti votato - tranne me, che ho votato Benfica, per Napoli - Milan. Perché lo dicono? Perché? Io non so se hanno già sparato i mortaretti, ma può essere che siano tutti convinti di aver beccato la squadra più debole del lotto. Diciamo che a livello di carta e di classifica questo ci sta, ma poi ci sono due partite da giocare e una qualificazione da raggiungere. È evidente che se il Milan è quello del Tottenham se la può giocare, ma se il Milan è quello distratto, impacciato e stanco visto a Firenze e con la Salernitana a quel punto ci sarebbe poca storia".

Pioli dice che il "Napoli sta facendo meglio in campionato, ma la Champions è la Champions e il Milan è il Milan"...