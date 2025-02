Il milanista Ordine su Okafor: “In un mese e nelle mani di Conte potrà dare il suo contributo”

Il noto giornalista vicino alle vicende del Milan, Franco Ordine, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Okafor? Lui arriva al Milan perché nella stagione precedente al Salisburgo ha dato del filo da torcere ai rossoneri, Pioli lo segnalò così alla dirigenza. L’anno scorso ha dato un contributo soprattutto nel finale delle partite, perché è uno che segna gol importanti. A Bergamo trasformò una sicura sconfitta in una vittoria, con una rete che capovolse il risultato.

È un destro che gioca a sinistra, in rossonero è stato principalmente l’alternativa di Leao. Ha avuto un piccolo infortunio al bicipite ma ora è tornato, disputando anche uno spezzone in Champions a Zagabria. Qualche ora fa ho scritto a un collega e gli ho detto che nelle mani di Conte, con un mese di tempo, si potrà parlare del contributo che questo giocatore potrà dare alla causa azzurra. Aggiungo che tanti tifosi del Napoli ad agosto ritenevano Juan Jesus e Spinazzola dei giocatori finiti, ora non lo dice più nessuno. Voto al mercato azzurro? 6 di stima”.