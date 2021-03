Il napoletano Rosolino: "Speranze fragili per la Champions. Gattuso? E' tornato il sereno"

L’ex nuotatore Massimiliano Rosolino ha parlato ai taccuini di Tuttosport del Napoli e della sfida di questa sera contro il Milan: "Gara che potrebbe aprire qualche speranza per la Champions? Sì, anche se si tratta di speranze fragili, perché ora noi siamo sesti in classifica con quarantasette punti, ma dobbiamo fare i conti con Roma ed Atalanta, che stanno andando fortissimo e potrebbero collocarsi, alla fine del torneo, davanti a noi".

NELL'EMERGENZA - "Comunque, dobbiamo davvero mettercela tutta, anche se Gattuso, ho letto prima, ha problemi in difesa ed in attacco, ma il Napoli ha la caratteristica, da sempre, che quando è un po’ in difficoltà ci mette ancora più grinta per far sua la gara. Il Napoli, arriva dalla vittoria contro il Bologna, sta bene psicologicamente e pare che anche a livello di spogliatoio e di problemi esterni al calcio giocato le acque si siano un po’ calmate, in modo che i giocatori, possano scendere in campo a San Siro con maggiore tranquillità".