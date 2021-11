Il Napoli diverte? Ghoulam: "Non vogliamo, preferiamo essere vincenti! La piazza ne ha bisogno..."

E' divertente da giocare il calcio di Spalletti? E' questa una delle domande poste a Faouzi Ghoulam nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Il terzino algerino ha risposto così: "Sì, da giocare sì. Ma noi non vogliamo essere divertenti, vogliamo essere vincenti. Ci divertiamo se alla fine vinciamo. Ora la nostra unica preoccupazione è fare punti e rimanere in alto, poi sicuramente faremo divertire. Ma non è il punto più importante. Oggi la piazza ha bisogno di essere in alto in classifica piuttosto che divertire e stare più bassi in classifica".