Il Napoli ha staccato la spina? Spalletti: "No, sono io il generatore e nessuno mi ha staccato"

Tra lunedì e giovedì avete un po' staccato la spina, come mai? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro la Lazio - gara valida per la 27esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Qualche difficoltà in questo momento l'abbiamo avuto, senza stare a ritirarne dietro troppe... Staccato la spina assolutamente no, sono io il generatore di quella corrente che abbiamo nella squadra e a me non mi ha staccato nessuno".