Lucca-Napoli, retroscena Caiazza: “Nessuno lo sopportava nello spogliatoio!”

Alla base delle difficoltà ci sarebbero stati soprattutto aspetti caratteriali che avrebbero impedito al centravanti di legare davvero con i compagni.

Salvatore Caiazza, giornalista del quotidiano “Il Roma”, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante la trasmissione ‘Ne parliamo il lunedì’, soffermandosi anche sulla parentesi napoletana dell’attaccante Lorenzo Lucca, oggi in prestito al Nottingham Forest. Nel corso dell’intervento, Caiazza ha raccontato alcuni retroscena legati all’esperienza del giocatore nello spogliatoio azzurro, spiegando come l’inserimento nel gruppo non sia stato semplice. Secondo il giornalista, infatti, alla base delle difficoltà ci sarebbero stati soprattutto aspetti caratteriali che avrebbero impedito al centravanti di legare davvero con i compagni.

I problemi di integrazione nello spogliatoio

Entrando più nel dettaglio, Caiazza ha descritto un rapporto mai realmente sbocciato tra Lucca e il resto della squadra: “Lucca in questa squadra non è riuscito ad integrarsi per limiti caratteriali. Non lo sopportava nessuno nello spogliatoio, non aveva creato una sinergia, una simbiosi con nessuno. Stava sempre da solo, usciva da solo. C’è l’usanza, per esempio, che un barbiere va a Castel Volturno a tagliare i capelli mentre Lucca invece lo faceva andare a casa sua”.