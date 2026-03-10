Futuro Hojlund, spunta clausola: sarà valida tra un anno, le cifre

Hojlund è stato prelevato in estate dopo l'infortunio di Lukaku. Affare rapido con lo United per il nuovo centravanti di Conte

Il Napoli riscatterà Alisson Santos ma anche Hojlund. Doppio affare per due ragazzi che rappresentano il futuro del club azzurro. Sull'ex United, il Cds oggi in edicola ricorda anche della presenza della clausola rescissoria nel suo contratto che sarà valida a partire dalla prossima estate. "Il Napoli lo ha preso in estate dopo l’infortunio di Lukaku, in stato di necessità, con un investimento che in prospettiva può davvero diventare un affare: 6 milioni di euro per il prestito oneroso e 44 milioni per il riscatto che diventerà obbligatorio una volta conquistata la qualificazione alla prossima Champions.

Il futuro di Hojlund e il retroscena sulla clausola

Il quotidiano ha aggiunto, riferendosi al futuro prossimo e a quello che accadrà la prossima estate: "L’impressione? Burocrazia a parte, il riscatto è parso sempre scontato alla luce delle qualità di Ras e della clausola rescissoria inserita nel suo contratto, valida dal 2027: 85 milioni". Hojlund è stato prelevato in estate dopo l'infortunio di Lukaku. Affare rapido con lo United per il nuovo centravanti di Conte. Che ha già segnato tredici gol in stagione e che sta dando una grandissima mano anche in fase di manovra con movimenti sempre giusti e con la protezione del pallone come