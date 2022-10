“Il Napoli non meritava”, ma Cassano attacca Mou: “Dice ca**ate, non ha mai tirato in porta”

L'ex attaccante Antonio Cassano ha analizzato l’undicesima giornata di campionato attraverso il suo canale 'Instagram’

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex attaccante Antonio Cassano ha analizzato l’undicesima giornata di campionato attraverso il suo canale 'Instagram’: "Roma-Napoli, ci son due partite: una dove la Roma non ha fatto tre passaggi, ha pensato solo a difendersi e non ha mai tirato in porta. E la cosa più brutta e oscena è che il suo allenatore dice che loro non meritavano di perdere. E c'è tanta gente ancora che gli va dietro, alle cazzate che dice.

Per quanto riguarda il Napoli, è la squadra più bella della Serie A, è una delle più belle d’Europa per come gioca, per l’idea, per la prospettiva, per la prestazione. Attaccano in tanti: a due minuti dalla fine vincevano 1-0, e c’era Kim che ha fatto un intervento alla 3/4 di campo, dove attaccava il Napoli. Giocano con coraggio, con grande personalità e l’allenatore sta continuando a fare delle scelte giuste, intelligenti, di grande personalità. E quello che sta facendo Spalletti, non so dove arriverà, se vinceranno o meno, però sicuramente la strada è quella giusta e sta facendo un qualcosa di straordinario perché sta facendo veramente rendere tutti al massimo. Jesus da quando s'è fatto male Rrahmani, l'ha buttato dentro, gli ha dato fiducia, e sta facendo delle prestazioni incredibili. Bravissimo l'allenatore, e l'ambiente anche: stanno facendo ottime cose ma con i piedi per terra".