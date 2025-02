Podcast Il Napoli può cambiare Conte a fine anno? Paganini: "Le avvisaglie sono queste"

A parlare a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista e conduttore Rai Paolo Paganini.

Juventus domani contro il PSV in Champions:

"Sta seguendo la frase di Boniperti che il risultato è l'unica cosa che conta. Non conta se è un gioco spumeggiante, ma portare a casa i punti. Koopmeiners? Tutti i giocatori bravi messisi in luce nell'Atalanta, fuori non rendono in quel modo. Ne abbiamo di esempi".

Motta come carattere è ideale per la Juve?

"Conosco Motta e ho visto come lavora. Un conto è Bologna, un conto è la Juve. Credo che sia importante che ci siano problemi di sintonia tra Giuntoli e Motta, mi ha detto il direttore Marino. Se non c'è più davvero, allora qualche problema si riflette anche nella gestione dello spogliatoio".

Vlahovic: venderlo per prendere definitivamente Kolo Muani?

"I conti si faranno alla fine. Non credo in cambiamenti sulla panchina ora, a fine campionato si faranno le valutazioni. Io però questa operazione posso dire che ci stanno già pensando. Anche perché Kolo Muani si trova bene a Torino. E lui è venuto via perché i rapporto con Luis Enrique non erano ottimali. Quindi c'è la volontà di rimanere".

Inter, Juve e Napoli possono cambiare allenatore a fine anno?

"Le avvisaglie sono queste. E poi c'è anche la Roma, la cui panchina è legata a quella dell'Atalanta...".