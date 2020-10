Il Napoli può puntare allo scudetto? Bakayoko: "Troppo presto per dirlo, ma lotteremo per restare lì!"

Una squadra che ha acquistato Victor Osimhen e Tiemoué Bakayoko, oltre a tenersi uno dei migliori difensori del mondo Kalidou Koulibaly, può puntare allo scudetto? Troppo presto per dirlo secondo Tiemoué Bakayoko, che ha risposto così nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Noi ovviamente combatteremo per restare lì in alto. Non è il momento di parlare di scudetto, il nostro obiettivo è pensare partita dopo partita e cercare di lottare per i tre punti".