Il padre di Donnarumma: "I fischi sono cose che succedono. Fanno più male a noi che a lui"

Alfonso Donnarumma, padre del portiere del Milan Gianluigi Donnarumma fischiato e contestato dal pubblico di San Siro al suo primo ritorno dopo l'addio ai rossoneri nel corso della partita di Nations League contro la Spagna, ha parlato a La Repubblica: "Sono cose che succedono, non c'è niente da dire. Speravo che non sarebbe accaduto ma sinceramente un po' me lo aspettavo. I fischi fanno più male a noi come genitori che a lui come calciatore".