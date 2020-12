Il Pagellone di Criscitiello: "Gattuso da 9, ha preso per mano un Napoli morto con Ancelotti"

Più che un 9 è un 10. Così scrive Michele Criscitiello di Rino Gattuso, nel suo pagellone stilato per Tuttomercatoweb: "Dovrebbe fare il giro d'Italia per farsi chiedere scusa da tutti coloro che, ad inizio della sua carriera, dicevano "Ringhio chi? Ma può allenare uno solo grinta e forza?". Poveri stolti che giudicano senza conoscere. Non sapevano che Gattuso studiava da allenatore già negli ultimi anni da calciatore al Milan, quando si è tenuto sempre stretto il suo vice Gigi Riccio a Gallarate perché studiavano insieme e vedevano partite su partite insieme. Conoscevano calciatori di tutto il mondo. Non esagero. Maniacali. Gattuso è anima ma anche cervello.

Gattuso è forza ma anche classe. Imprenditore di successo che, al contrario di altri campioni del mondo, i soldi li ha investiti e non buttati. Ha ribaltato il Milan e ha rialzato il Napoli. Ha gettato le basi per la rinascita rossonera e ha preso per mano un Napoli morto con Ancelotti. Ha vinto la Coppa e ridato plusvalenze vere e non fittizie ad Aurelio De Laurentiis".