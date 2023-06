Il paragone di Adani: “Il lavoro di Maldini come quello di Giuntoli al Napoli”

Lele Adani, ex giocatore ed attuale opinionista, è intervenuto ai microfoni della Bobotv

TuttoNapoli.net

Lele Adani, ex giocatore ed attuale opinionista, è intervenuto ai microfoni della Bobotv: “Una persona come Maldini che per me è diventata un fuoriclasse anche come dirigente, credo abbia il diritto di avere dei crediti perchè ha dimostrato il suo lavoro sul campo dal punto di vista del bilancio, della valorizzazione dei calciatori e dei risultati sportivi. Il lavoro di Maldini equivale al lavoro del direttore sportivo più ricercato del momento, ovvero Giuntoli. Il Napoli ha vinto lo scudetto quest’anno e il Milan l’anno scorso, il percorso è lo stesso”.