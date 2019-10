Il paragone di Bagni: "Fabian ricorda Kroos, oggi vale 90mln! ADL non lo venderà"

L'ex centrocampista del Napoli, Salvatore Bagni, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove parla di Fabian Ruiz: "Un centrocampista completo che fa la fortuna di qualsiasi grande squadra. A chi somiglia? Direi a Toni Kroos. Rispetto al tedesco, uno che ha vinto tutto, Fabian può diventare ancora più completo.

Piace in Spagna? Già, ma si sono svegliate tardi. E il Napoli è stato bravo a precedere tutti, con l’andaluso che sta crescendo a livello esponenziale. Nella nazionale maggiore è arrivato dopo l’esplosione in azzurro. E se De Laurentiis lo ha comprato a 30 milioni oggi ne vale il triplo, almeno 80-90. Ma sono sicuro che per adesso il presidente non lo venderà".