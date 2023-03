Il paragone di Bellucci: “Kvaratskhelia mi ricorda George Best”

Claudio Bellucci, allenatore ed ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

Claudio Bellucci, allenatore ed ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Kvaratskhelia ha segnato un gol degno di Maradona? In questo senso sì, poi paragonarlo a Diego è sbagliato e ingiusto nei suoi confronti. Ha le stimmate del fuoriclasse, ricorda in movenze e dribbling un certo Best che non è l’ultimo arrivato. Il gol all’Atalanta è un mix delle sue qualità, nel dribbling ma ciò che ha fatto la sua differenza è stata la lucidità di concludere in quel modo verso la porta, con potenza e lucidità. Perché molti calciatori di talento si pavoneggiano dopo tre dribbling e non pensano a tirare ma a raccogliere gli applausi.