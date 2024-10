Il paragone di De Paola: “L’Empoli fa un calcio molto bello e simile a quello del Napoli”

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Su Kvaratskhelia che è criticato da alcuni tifosi, che chiedono di schierare Neres al suo posto dico solo una cosa: i mal di pancia del procuratore di Kvara infastidiscono la tifoseria. L'agente vuole aumentare l'ingaggio del giocatore, che però è sempre stato molto corretto, perché ci tiene a fare bella figura in partita: i suoi mugugni, insomma, non li legherei ad altre questioni come il rinnovo.

Calendario? Ci saranno due impegni in discesa, ma l’Empoli dell'amico di Conte, D'Aversa, con il quale il tecnico del Napoli va spesso in vacanza, non sarà affatto facile da superare. Voglio capire come farà il Napoli ad imbrigliare la manovra dell'Empoli, che fa un calcio molto bello e simile a quello dello stesso Napoli, pur non avendo quella qualità di interpreti”.