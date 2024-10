Il paragone di Maradona jr: "McTominay è il nuovo Hamsik! Follia del Man United..."

Diego Maradona Jr., allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte sta facendo la differenza e sta facendo ciò che ci aspettavamo. La conferenza stampa di ieri è stata importante, ha protetto la propria squadra ed ha gasato l’ambiente. McTominay? Non capisco come abbia fatto il Manchester United a venderlo per 30 milioni. Si sono privati di un calciatore fortissimo, ma per fortuna è arrivato qui da noi. Può apire un ciclo, vedo in lui il nuovo Hamsik.

Gilmour e Lobotka insieme? Son due giocatori compatibili, sanno giocare a calcio. Seguivo Gilmour quando giocava al Brighton, è di grande qualità. Mi piacerebbe vederlo insieme con Lobotka ancora. Napoli-Como? M’aspetto una gara non facile, il Como è ben allenata, ha qualità, ha speso bene. Nico Paz sarà un giocatore da Real Madrid come lo era prima di andare al Como. Il Napoli deve giocare alla grande, il calendario potrebbe darci una mano e bisogna sfruttarlo. Se si vuole andare per lo scudetto queste son partite da vincere”.