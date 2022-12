Il paragone di Orlando: “Napoli carico come la Juve del primo Conte o del primo Allegri”

"Vista la continuità che ha dimostrato finora pare la Juve del primo Conte o del primo Allegri".

TuttoNapoli.net

La sorprendente Udinese ma anche la lotta scudetto al centro della chiacchierata con Alessandro Orlando, grande ex dei friulani. "Innanzitutto - dice a Tuttomercatoweb.com - credo che la ripresa si porti dietro grandi punti interrogativi, occorrerà vedere se il Napoli ripartirà da dove ha finito e lo stesso discorso vale per la Juve ad esempio. Per le big sarà molto importante vedere in quali condizioni saranno i giocatori che rientrano dalle Nazionali. Per quel che riguarda la parte bassa della classifica mi soffermo sulla Samp e sono curioso di capire se in questa sosta in qualche modo è riuscita a mettere insieme i pezzi giusti per questa seconda parte. E' come se si ripartisse dall'inizio, ma rispetto a 4-5 mesi fa per tutti ci sarà meno spazio per gli errori".

E l'Udinese? Cosa si aspetta adesso dalla squadra di Sottil?

"Credo che d'ora in poi debba trovare più equilibrio: dopo la prima dozzina di gare in cui ha fatto ottime cose, c'è stato un periodo in cui è stata un po' meno all'altezza anche se non ci sono state grandi sconfitte. Mi aspetto, ripeto, un andamento più equilibrato, è quello che servirebbe. Credo che l'udinese possa valorizzare giocatori e al tempo stesso spero di vedere delle belle gare, al di là del risultato finale. Mi ricordo per esempio la gara con l'Atalanta, riacciuffata sul 2-2 con un calcio divertente e grazie a tanti giovani. il traguardo Europa? Non credo sia un obiettivo da porsi, magari strada facendo ci puoi pensare. Ora l'importante è continuare a giocare bene e valorizzare i vari Samardzic, Beto, dare continuità a Deulofeu e Udogie".