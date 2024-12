Il paragone di Rastelli: “Neres mi ricorda Kvara dell’anno dello scudetto”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-Terzo Tempo è intervenuto Massimo Rastelli, allenatore: "Il Var a chiamata potrebbe essere una soluzione per evitare polemiche laddove il direttore di gara decide di tenere fuori il Var. La partita di sabato ha evidenziato i punti di forza di Conte. Dopo il goal del pari il Napoli ha giocato una partita a senso unico.

Neres? E' stato straripante ma con il ritorno di Kvarastkhelia sarà difficile gestire l'attacco. Non credo sia ancora possibile vederli tutti e tre contemporaneamente. Il Neres di questi primi mesi mi ricorda il Kvara dello scudetto. Il brasiliano è imprevedibile e può dare una soluzione inaspettata, Kvara sta crescendo ma non è ancora quello visto due stagioni fa. Conte sta facendo un ottimo lavoro e penso che il suo atteggiamento tattico sia già molto offensivo. L'obiettivo deve essere quello di attaccare con tanti uomini non rompendo gli equilibri”.