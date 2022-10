Il paragone di Ravanelli: “Kvaratskhelia mi ricorda George Best”

Ospite di ‘Pressing’, l’ex giocatore Fabrizio Ravanelli si è così pronunciato su Khvicha Kvaratskhelia

TuttoNapoli.net

Ospite di ‘Pressing’, l’ex giocatore Fabrizio Ravanelli si è così pronunciato su Khvicha Kvaratskhelia: “Dal modo in cui si comporta, dalle movenze e dai capelli mi ricorda George Best. Non caratterialmente, parlo del campo. Questi dribbling, queste sterzate mi ricordano lui. Ho anche visto il Film di Best e ho avuto questa impressione".