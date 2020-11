Il PM Ardituro: "Napoli è vittima, ma farebbe bene a rinunciare al ricorso"

Antonello Ardituro, PM della DDA di Napoli, è intervenuto per parlare della sentenza su Juventus-Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La sentenza è molto dura, sicuramente le motivazioni sono assai discutibili. E' arrivato però il momento di fare qualcosa di diverso. La SSC Napoli farebbe bene a rinunciare al ricorso e alle altre impugnazioni possibili. Sarebbe un gesto di superiorità in una vicenda piena di confusione e di valutazioni che hanno scarsa attinenza con quanto accaduto. E' mancato il buonsenso, è mancato il fair play. Fossi il Napoli direi pubblicamente che è stata subita un'ingiustizia ma ci sono tante ragioni per finirla qui. In questo momento avremmo bisogno tutti di altro, il Napoli farebbe una gran bella figura se desse un segnale a tutti. Il Napoli è vittima, ma darebbe un gran segnale".