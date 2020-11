Il PM Visone: "Margini per intervenire con una pronuncia di tipo cassatorio che comporterebbe rinvio"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Giuseppe Visone, PM DDA di Napoli: "Speranze per CONI e TAR? Il primo è l'organo di legittimità della giustizia sportiva, valuterà questioni attinenti ai principi di diritto e non di merito. In caso di erronea qualificazione giuridica del fatto potrebbe intervenire. Astrattamente ci sono margini per poter intervenire con una pronuncia di tipo cassatorio che poi comporterebbe il rinvio in una sezione diversa. Poi ci sono una serie di valutazioni che mi inducono a ritenere che non ci saranno sorprese. La recente sentenza della Corte Costituzionale stabilisce che c'è una certa giurisdizione della giustizia sportiva. Possibile un risarcimento in forma specifica? La Corte ribadisce che il TAR non ha potere caducatorio in materia di giustizia sportiva. Se ci fosse un provvedimento tale, di fatto sarebbe una forma di annullamento della sentenza principale. Seppur molto stimolante come idea, mi sembra difficilmente percorribile, si tratterebbe di un aggiramento. Danno derivante da un'eventuale non qualificazione in Champions League? Potrebbe essere".