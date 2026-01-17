Il portierino Rinaldi MVP, l'agente: "Un sogno realizzato, impressionato dall'urlo del Maradona"

La prima volta non si scorda mai. Filippo Rinaldi fa l'esordio in Serie A. Al Maradona, pareggio 0-0 contro il Napoli. Il giovane portiere è stato protagonista della partita con interventi decisivi per il pari. "L'ha vissuta con gioia, emozione. Come la prima volta di ogni cosa: qualcosa di bello, che non dimenticherà mai. Mi ha detto che gli è rimasto impresso l'urlo del Maradona, come l'abbraccio lungo dei compagni e la gioia condivisa con Corvi", dice a TuttoMercatoWeb.com l'agente, Gabriele La Manna.

Mica male esordire al Maradona...

"Credo che il sogno sia stato realizzato nel migliore dei modi. Un sogno coronato al massimo delle possibilità".

Il Parma punta su di lui per il futuro.

"Filippo si è tatuato il Parma sulla pelle. Alla fine dello scorso campionato abbiamo fatto una cena io, Rinaldi e Alessandro Pettinà dove abbiamo lasciato i ruoli e umanamente è stato detto al ragazzo che il Parma punta su di lui. Pavarini, il preparatore dei portieri, ha visto in lui doti importanti che lo avrebbero portato a far parte della prima squadra del Parma, come poi è accaduto".