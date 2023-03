Il prefetto di Napoli: "Scambio d'informazioni con gli inglesi. Predisposto piano per garantire la sicurezza"

Saranno circa 2400 i tifosi inglesi che arriveranno a Napoli tra oggi e domani in vista della sfida tra Italia e Inghilterra valida per le qualificazioni all'Europeo.

Saranno circa 2400 i tifosi inglesi che arriveranno a Napoli tra oggi e domani in vista della sfida tra Italia e Inghilterra valida per le qualificazioni all'Europeo. Da giorni la Questura è al lavoro con i colleghi inglesi per scongiurare incidenti. Saranno messi a disposizione 18-20 pullman per permettere ai tifosi britannici di raggiungere il Maradona anche se è verosimile che in molti raggiungeranno lo stadio con mezzi propri. Il prefetto Claudio Palomba, ha dichiarato: "C'è stato uno scambio dettagliato di informazioni tra noi e gli inglesi.