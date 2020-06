Il Premio Nobel Beutler: "Non ci sarà seconda ondata del coronavirus"

Non ci sarà nessuna seconda ondata in autunno di Coronavirus. A affermarlo è Bruce Beutler, premio Nobel per la Medicina nel 2011, raggiunto dai microfoni di AdnKronos Salute: "Insieme ai lockdown, i cambiamenti nel comportamento (distanziamento sociale, uso di mascherine) sembrano aver avuto effetti protettivi. La popolazione non è così vulnerabile come all'inizio, quando nessuna di queste misure era stata intrapresa. Questo è vero, anche se attualmente solo una piccola percentuale della popolazione è stata infettata. Ma tutto ciò mi porta a pensare che non ci sarà una seconda ondata".