Il prep. atletico Albarella: "Il Napoli giocherà ogni quattro giorni, serve preparazione diversa..."

Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Se è vero che si inizia il 19 settembre ed il Napoli inziai il 24 il ritiro, dopo una settimana i giocatori nazionali vanno con le rispettive nazionali, e staranno lì almeno fino all'8. Rientreranno l'8/9, dopo una settimana sei già in competizione di campionato, a questo mettici che dal 19 settembre al 23 di maggio, tolta la settimana di sosta di Natale, bisogna dividere sommando 38 partite di campionato, le 5 partite potenziali di Coppa, la finale di Supercoppa, le 6/7 europee, altre per le nazionali, siamo a 65/67 partite. Praticamente si gioca ogni quattro giorni, bisogna gestire il campionato senza una settimana tipo, ti non puoi assolutamente pensare un ritiro classico, ci sarà un raduno per conoscere i nuovi ed inserirli nel gruppo, bisogna lavorare per gestione e non programmazione".