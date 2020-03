Il prep. atletico Neri: "Follia pensare di riprendere allenamenti prima di un mese"

Massimo Neri, storico preparatore atletico di Roma, Juve e Real Madrid, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Giornale: "È follia pensare di riprendere gli allenamenti prima di un mese. Ho letto che si parla del 15 aprile: l’importante è che ci sia una data comune per tutti, in modo da evitare futili lamentele e le solite polemiche. Serve una presa di coscienza da parte dei presidenti in merito al dramma che stiamo vivendo, altro che pensare al business. Allenarsi a casa non è difficile per i calciatori, basta un minimo di attrezzatura, dopodiché i vari preparatori su Skype possono i comunicare i programmi specifici da seguire".