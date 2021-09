Il presidente del Certaldo racconta Spalletti: "Famiglia e lavoro sono la prima cosa nella sua vita"

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola presenta uno speciale su Luciano Spalletti direttamente dalla sua Certaldo. "È riservato, ma generoso. Quando c’è bisogno di lui, c’è sempre" dicono di lui i compaesani. Il quotidiano scrive: "Ogni tanto viene a vedere qualche partita" racconta Massimo Boschini, presidente del Certaldo. "In questi anni che era fermo anche più spesso, poi ha regalato i palloni ai bambini. È una persona umilissima, la famiglia e il lavoro sono la prima cosa nella sua vita".

Poi aggiunge: "Lui non si esprime mai sul tifo, ma noi lo sappiamo che è per la Fiorentina. È molto professionale però, non si fa condizionare, domenica farà la sua partita con il massimo rispetto per le persone e per le regole, come sempre".