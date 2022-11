Il Primavera Marchisano aggregato per il ritiro, l'agente: "Grandi prospettive, sarà una piacevole sorpresa!"

Matteo Marchisano è un esterno destro che milita nella Primavera del Napoli e che Luciano Spalletti ha deciso di aggregare alla prima squadra

Matteo Marchisano è un esterno destro che milita nella Primavera del Napoli e che Luciano Spalletti ha deciso di aggregare alla prima squadra per il ritiro in Turchia. L'agente del classe 2004, Mario Giuffredi, ne ha parlato a Radio Punto Nuovo: "Ha avuto un infortunio alla caviglia ad inizio stagione ed è dovuto stare lontano dai campi per due mesi. Ho tanti terzini e reputo Marchisano un giocatore di grande prospettiva. È un ragazzo da cui mi aspetto tanto e sono convinto che possa fare una carriera importante. Vice Di Lorenzo? Sarà una piacevole sorpresa".